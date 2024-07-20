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Fransa'da Çevreci Aktivistlerin Yapay Su Havzaları İnşaatına Karşı Protestosu Şiddetle Sonuçlandı

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Fransa'nın Charente-Maritime bölgesinde çevrecilerin yapay su havzaları inşaatını protesto etmesi üzerine polis müdahale etti. Olaylarda 1'i polis 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da çevreci aktivistlerin yapay su havzaları inşaatına karşı başlattığı protestoya polisin müdahalesi sonucu şiddet olayları yaşandı. Çıkan olaylarda 1'i polis 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Charente-Maritime bölgesine bağlı La Rochelle'de çevreciler, yapay su havzaları inşaatını protesto etti. Limana doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 4 bin göstericiye polisten müdahale gecikmedi. Göstericileri dağıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bölgede tansiyonun yükselmesiyle şiddet olayları yaşandı. Barikatları ve çöp konteynerleri ateşe veren göstericiler, polise molotofkokteyli attı. 1'i polis, 5'i protestocu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Çok sayıda dükkan, otobüs durakları ve reklam panoları hasar gördü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bazı radikaller mülklere saldırdı ve bir süpermarketi yağmaladı. Bunun çevrenin savunulmasıyla bir bağlantısı olduğunu görmek zor" ifadelerini kullandı.

Çevreciler, büyük ölçekli çiftliklerin kayrılacağı ve doğaya zarar vereceği gerekçesiyle yapay su havzalarına karşı çıkıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fransa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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