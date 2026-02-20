Fransa'da kışlada alkol alan asker başından vuruldu: 1 ölü, 4 gözaltı

Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki bir kışlada alkol alan askerler arasında oynanan oyun sırasında bir askerin başından vurularak hayatını kaybettiği ve olayla ilgili 4 askerin gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa'da bir asker, 14 Şubat'ta kışlada arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada başından vurularak hayatını kaybetti. Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak açıkladı. Paris Savcılığı, olayın 14 Şubat'ta başkent Paris yakınlarındaki Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi'nde meydana geldiğini bildirdi. Savcılık açıklamasına göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam boyunca bir etkinlik düzenledi. Daha sonrasında askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı ve bu sırada dolu bir tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşunun Lanckbeen'in başına isabet ettiği kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Lanckbeen'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olayla bağlantılı olarak 4 askerin gözaltına alındığı belirtildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı