Fransa'dan ABD uçaklarının Orta Doğu'daki üslerini kullanmasına izin

Güncelleme:
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD uçaklarının Orta Doğu'daki bazı üslerinde geçici olarak bulunmasına izin verildiğini açıkladı. Açıklamada, bu uçakların Körfez'deki ortakların korunmasına katkı sağladığı belirtildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, ABD uçaklarının Orta Doğu'daki bazı üslerinde bulunmasına izin verdiklerini duyurdu.

Fransız ordusu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışma sırasında Orta Doğu'daki bazı üslerinde ABD uçaklarının bulunmasına izin verdiğini açıkladı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ile ilişkilerimizin bir parçası olarak uçaklarının bölgedeki üslerimizde geçici olarak bulunmasına izin verildi" denildi. Açıklamada, "Bu uçaklar, Körfez'deki ortaklarımızın korunmasına katkıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
