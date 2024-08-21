Almanya'da tren istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda yaşanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 54 yaşındaki Türk saldırgan, 27 yaşındaki Türk vatandaşını başından vurarak öldürdü. Olay, istasyonun 9. peronunda yerel saatle 21.00 sıralarında gerçekleşti. Saldırgan, kaçmaya çalışırken yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Bu olay, Almanya'daki Türk toplumunu derinden etkiledi.
Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonu'nda yaşanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gözler önüne seriyor.
Kamera kayıtlarında, 54 yaşındaki Türk saldırganın, 27 yaşındaki kurbanın arkasından yaklaşarak kafasına ateş ettiği görülüyor. Saldırgan, yere düşen kurbana ateş etmeye devam ediyor.
Olay, yerel saatle 21.00 sıralarında Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nun 9. peronunda meydana geldi. Silah sesleri duyulduktan sonra, 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının, 27 yaşındaki bir başka Türk vatandaşını başından vurduğu anlaşıldı.
Saldırıya uğrayan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken başka bir peronda yakalandı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
Bu trajik olay, Almanya'daki Türk toplumunu derinden sarsmış durumda ve yetkililerin olayı aydınlatması bekleniyor.