Üye Girişi
Haberler

Almanya'da tren istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nda yaşanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 54 yaşındaki Türk saldırgan, 27 yaşındaki Türk vatandaşını başından vurarak öldürdü. Olay, istasyonun 9. peronunda yerel saatle 21.00 sıralarında gerçekleşti. Saldırgan, kaçmaya çalışırken yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Bu olay, Almanya'daki Türk toplumunu derinden etkiledi.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonu'nda yaşanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gözler önüne seriyor.

Kamera kayıtlarında, 54 yaşındaki Türk saldırganın, 27 yaşındaki kurbanın arkasından yaklaşarak kafasına ateş ettiği görülüyor. Saldırgan, yere düşen kurbana ateş etmeye devam ediyor.

Olay, yerel saatle 21.00 sıralarında Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'nun 9. peronunda meydana geldi. Silah sesleri duyulduktan sonra, 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının, 27 yaşındaki bir başka Türk vatandaşını başından vurduğu anlaşıldı.

Saldırıya uğrayan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken başka bir peronda yakalandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Bu trajik olay, Almanya'daki Türk toplumunu derinden sarsmış durumda ve yetkililerin olayı aydınlatması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası frankfurt Almanya 3-sayfa Dünya Hakim Güvenlik Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500

Yorumlar (2)

İbrahim Demirel:

Türk devleti ve Türk milleti bu duruma çok alışkın, sıradan bir olay gibi geliyor bizlere. Lakin Almanya’da olağandışı bir durum. Burada millet kedi ölüsünü bile görmeye alışık değil.

3
0
yanıtYanıtla
Mustafa Tukat:

Hangi tarihte olmuş bu olay? Bu yıl mı? 50 yıl önce mi? Ne güzel haber, olayın tarihi bile yazılmamış…..sıkıldım bu sayfadan artık

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ: Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz izlenir mi? HD, şifresiz, izleme linki var mı? DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? Ebu Cehil kimdir, gerçek ismi ne? Ebu Cehil hangi savaşta öldü? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? Onur ve Beyza arasında ne var? MasterChef Onur'un sevgilisi var mı? MasterChef Onur kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? DISCORD ÇÖKTÜ MÜ? Discord neden açılmıyor? 22 Ağustos Discord'a ne oldu? Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Beyza'nın sevgilisi var mı? MasterChef Beyza nereli, kaç yaşında? SÜPER LİG 3. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU? Süper Lig 3. hafta hakemleri listesi! Tamar Oner ve Can Tanrıyar boşanıyor mu? Tamar Oner ile Can Tanrıyar neden ayrılıyor? Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir? St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları, 22 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi!
title