Fotoğraftaki bir kişi, geçtiğimiz haftaların en tartışılan ismiydi

Süper Lig'in 14. haftasında yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki kararlarıyla eleştirilen hakem Yasin Kol, saha dışındaki hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

YASİN KOL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK DEVAM EDİYOR

Derbinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Kol'un Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) güvenlik görevlisi olarak çalıştığını bir kez daha hatırlattı.

Üniversite kampüsünde öğrencilerle samimi bir karede yer alan Yasin Kol'un bu görüntüsü, kısa sürede futbolseverler arasında yayıldı. Tartışmalı geçen 1-1'lik maçın ardından gelen bu paylaşım, üst düzey maç yöneten hakemlerin günlük meslek hayatları ve profesyonellik şartları üzerine yeni bir tartışma başlattı.