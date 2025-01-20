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Fotoğraf çekilmek için eline aldığı tüfek patlayınca arkadaşını öldürdü

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Maltepe'de bir galeride, 15 yaşındaki bir çocuğun fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun 16 yaşındaki arkadaşı, vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

TÜFEK YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız tüfeğin sahibi olan galeri sahibi C.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Fotoğraf çekilmek için eline aldığı tüfek patlayınca arkadaşını öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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