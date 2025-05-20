Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden forkliftin devrilmesi sonucu sürücü Murat İvedi hayatını kaybetti. Olayda İvedi'nin altında kalması sonucu sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği forklift devrildi. Kazada, sürücü altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin altından çıkarılan Murat İvedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İvedi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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