Forklift ile otomobilin karıştığı kazada bir yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde forklift ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Forkliftin kaldıracı otomobilin motoruna saplandı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Forklift otomobilin motoruna saplandı, otomobil sürücüsü yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde forklift ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Serik ilçesine bağlı Belkıs mahallesi yolunda meydana geldi. Uğur Demirörs'ün kullandığı 07 YES 35 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen, Yavuz İsa Mert'in kullandığı forklift çarpıştı. Kazada, forkliftin kaldıracı otomobilin motor kısmına saplanırken, kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Demirörs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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