Fon soruşturmasında gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında "kamuoyunu yanıltıcı" açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye sevk edildi. Sevinç, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel soruşturmada daha önce şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, fon soruşturması kapsamında "kamuoyunu yanıltıcı" açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Sevinç ve Balcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.