Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşa ilişkin tedbir iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, adli makamlarca alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı" şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Ayrıca adli makamlarca alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı