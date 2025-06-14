Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Yeniköy Mahallesi'nde saat 12.21'de başladı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Foça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilk müdahale saat 12.35'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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