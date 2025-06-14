Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor
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İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekip sayısı artırıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yazlık evlerin bahçelerine kadar ulaştı ancak herhangi bir yapı yanmadı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun mücadele sürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekip sayısı artırıldı. Evlerin bahçelerine kadar gelen alevler, ağaçlara zarar verirken yangında herhangi bir yapının yanmadığı öğrenildi.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.

Öte yandan, alevler Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bahçelerini yaktı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar tutuşurken alevler yapılara zarar vermedi. Yaşadığı panik anlarını anlatan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, "Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu" diye konuştu.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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