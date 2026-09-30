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flydubai, pilotun uçağı düşürme girişimi sonrası İsrail uçuşlarını askıya aldı

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flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının pilot tarafından düşürülme girişimi nedeniyle İsrail uçuşlarını soruşturma süresince askıya aldı. Şirket sözcüsü, kararın ilgili makamların olaya ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkarmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli flydubai Hava Yolları, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının pilot tarafından düşürülme girişiminin ardından İsrail'e yapılan ve İsrail'den gerçekleştirilen tüm uçuşları askıya aldı.

BAE merkezli flydubai Hava Yolları, İsrail uçuşlarını durdurdu. Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının pilot tarafından düşürülme girişimine ilişkin yürütülen soruşturma süresince İsrail'e yapılan ve İsrail'den gerçekleştirilen tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu. Flydubai Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu geçici askıya alma kararı, ilgili makamların çalışmalarını sürdürmelerine ve olaya ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkarmalarına imkan tanıyacaktır. Devam eden soruşturmayı desteklemeye ve ağımız genelinde en yüksek güvenlik standartlarını korumaya tamamen kararlıyız" dedi.

Sözcü, "Hükümet yetkilileri, düzenleyici kurumlar ve havalimanı paydaşlarıyla yakın koordinasyonumuzu sürdürüyoruzb. Daha fazla bilgi edindikçe askıya alma kararını yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Pilot uçağı düşürmeye çalıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai uçağı İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydetmiş, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtmişti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine eklemişti. Netanyahu, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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