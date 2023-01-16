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Fitness antrenörünü öldüren katil zanlısı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Fitness antrenörünü öldüren katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan fitness antrenörü Recep Karakaya'yı öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı A.K., yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan fitness antrenörü Recep Karakaya'yı öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı A.K., yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 13 Ocak 2023 günü Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi otogar yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan fitness antrenörü Recep Karakaya, önünde duran bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğramış ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Recep Karakaya'yı vuran katil zanlısının olay sonrası aracına binerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Kaçan katil zanlısı önce yakalandı, sonra tutuklandı

Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlısının A.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Kimlik tespiti yapılan katil zanlısı A.K., Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Karakaya Hisarcık Nizip 3. Sayfa Haberler

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