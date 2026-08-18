Haberler

Malatya'da Fırtına Eczanede Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Fırtına Eczanede Paniğe Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da şiddetli fırtınada camları patlayan eczanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da şiddetli fırtınada camları patlayan eczanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya kent merkezinde dün saat 16.30 sıralarında etkisini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar, kısa sürede paniğe neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede ise fırtına sırasında camların bir anda patlamasıyla panik yaşandı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Yöntemleri ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar
Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor

Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!