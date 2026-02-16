Haberler

Sarıyer açıklarında kurtarılan gemi bu sefer İstanbul Boğazı'nda fırtınada savruldu

Sarıyer açıklarında kurtarılan gemi bu sefer İstanbul Boğazı'nda fırtınada savruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk isimli kargo gemisi, fırtınada demir attığı yere savruldu ve yardım çağrısında bulundu. Kıyı Emniyeti ekipleri gemiyi kontrol altına almak için çabalıyor.

Günler önce Sarıyer açıklarında karaya oturan Razouk isimli kargo gemisi kurtarıldıktan sonra bu sefer fırtınada demir attığı yerde savruldu, yardım çağrısında bulundu.

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak'ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti. Gemi bu sefer fırtınada demir tarayarak savrulmaya başladı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri'ne bağlı 'Kurtarma 6', 'Nazım ve Kıyı Emniyeti 9' gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılıyor. Geminin demir atamaması durumunda ekiplerce başka bir bölgeye götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fener'e transfer
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı