Sarıyer açıklarında kurtarılan gemi bu sefer İstanbul Boğazı'nda fırtınada savruldu

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak'ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti. Gemi bu sefer fırtınada demir tarayarak savrulmaya başladı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri'ne bağlı 'Kurtarma 6', 'Nazım ve Kıyı Emniyeti 9' gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılıyor. Geminin demir atamaması durumunda ekiplerce başka bir bölgeye götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL