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Fırında varil varil uyuşturucu hap ele geçirildi: Toplam 1 milyon 758 bin adet

Fırında varil varil uyuşturucu hap ele geçirildi: Toplam 1 milyon 758 bin adet
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Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan bir şüphelinin zula olarak kullandığı fırındaki koli ve varillerden 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi. Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Herkesin uyuşturucunun pençesinden korumak, uyuşturucu ticaretine darbe vurmak ve suç unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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