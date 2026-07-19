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Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
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Adıyaman-Şanlıurfa sınırındaki Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 26 kişi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehir kenarında mahsur kalan 26 kişi, yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarına Fırat Nehri kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, Atatürk Barajı'ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD, sağlık, polis dalgıç ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan 26 kişi kurtarılarak kıyıya getirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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