Fırat Nehri'nde bir kişi ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bot yardımı ile su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşadığı belirlenen Ali Sinan Ekmen'e ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.