Haberler

Fırat Kalkanı'nda şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı

Fırat Kalkanı'nda şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi, Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi, Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 48 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu. Şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Mersin'in Mut ilçesi Tekeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, mahallede de büyük üzüntü yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in yakınları ve komşuları taziye için aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit Kenan Şahin'in cenazesinin yarın saat 14.00'te Mut ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, üç belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde

Onlar da AK Partili oluyor! Genel Merkez'e böyle giriş yaptılar

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük