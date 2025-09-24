Haberler

Firari T.T. Pencereden Atlarken Yakalandı

Firari T.T. Pencereden Atlarken Yakalandı
Konya'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.T., polis operasyonunu fark edince birinci kattaki evin penceresinden atladı. Kısa süre içinde yakalanan T.T., sağlık kontrolünden sonra cezaevine teslim edildi.

Konya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.T., kendisini almaya gelen polisleri fark etmesi üzerinde saklandığı birinci kattaki evin penceresinden atladı. Şahsın kısa sürede yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takip sonrası şahsın merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğunu belirledi. Adrese ulaşan ekipleri fark eden T.T., birinci katta bulunan evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan T.T., sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
