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Firari Hükümlü Malatya'da Yakalandı

Firari Hükümlü Malatya'da Yakalandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.B. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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