Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı
2021 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezası alan M.C, Fethiye Asayiş Büro ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
2021 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Fethiye Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
4 yıldır firari olan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan M.C, Fethiye Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde yakalandı. M.C çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa