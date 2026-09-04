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Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı

Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
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FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü, B.A. Sivas’ta yakayı ele verdi.

FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü, B.A. Sivas'ta yakayı ele verdi.

Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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