Firari FETÖ Hükümlüsü Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde, cenazeye katılmak üzere köye gelen firari FETÖ hükümlüsü; jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ş.'nin kayınvalidesinin vefatı nedeniyle ilçeye bağlı bir köye taziyeye geleceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla cenazeye gelen O.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR