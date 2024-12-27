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Finike'de otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Finike'de otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Mehmet Emin Baycan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi ve burada defnedildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Finike kara yolunda meydana gelen kazada, Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği öğrencisi olan Mehmet Emin Baycan'a (17) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında gencin cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Baycan'ın cenazesi Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Düzyazı Aile Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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