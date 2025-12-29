Mantar toplamaya çıkıp ulaşılamayan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde mantar toplamak için evden çıkan ve ailesinin ulaşamadığı 51 yaşındaki adam için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Finike ilçesi Turunçova Alacadağ Mahallesi Keşlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Kaş'tan mantar toplamak ve avlanmak üzere bölgeye geldiği öğrenilen Ramazan Karabıyık'ın (51) yakınları akşam olmasına rağmen geri dönmeyince kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonla Karabıyık'a ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ramazan Karabıyık'ın ailesine Alacadağ Mahallesi Keşlik mevkiine gideceğini belirttiği bilgisine ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucunda Ramazan Karabıyık'ın bir ağaç altında cansız bedenine ulaşıldı. Karabıyık'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ANTALYA