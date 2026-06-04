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Antalya'da hakkında 21 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 21 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Finike ilçesinde, 9 ayrı suçtan 21 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.S., JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, hakaret, basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ile alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçları başta olmak üzere toplam 9 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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