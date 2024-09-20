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Fındık Toplama Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yeğenini Yaralayan Amca Yakalandı

Fındık Toplama Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Yeğenini Yaralayan Amca Yakalandı
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Samsun'da fındık toplama meselesi yüzünden çıkan arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan Cemal C., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay sonrası kayıplara karışan Cemal C.'nin 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Samsun'da fındık toplama meselesi yüzünden arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan şahıs, jandarma tarafından sakladığı ev tespit edilip direnince özel harekat polisinin destek verdiği operasyonla yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşiltepe Mahallesi'nde 17 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C. (50), fındık toplama meselesi yüzünden meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu kardeşinin oğlu Birol C.'yi (38) tabancayla yaraladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Birol C., tedavi altına alındı. Yeğenini silahla yaralayan amca Cemal C., olaydan sonra kayıplara karıştı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Cemal C.'nin saklandığı evini tespit etti. Cemal C., jandarma ekiplerine silahla direnince özel harekat polisinden destek istendi. Jandarma ve özel harekat polisleri Cemal C.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cemal C., Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemal C.'nin adliye çıkışı, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" sözleri dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa samsun Suç

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