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Son Dakika | Fındık işlerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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Son Dakika | Fındık işlerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Son dakika haberi: Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun- Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 34 yaşındaki Tuncay Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gümüş'ün hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada toplam 18 kişi de yaralandı.

(Muhammer Ay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çaybaşı Samsun Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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