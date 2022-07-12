Fındık bahçesinde feci ölüm! Ot biçerken akıma kapılan vatandaş hayatını kaybetti - Haberler

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Fındık bahçesinde feci ölüm! Ot biçerken akıma kapılan vatandaş hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fındık bahçesinde feci ölüm! Ot biçerken akıma kapılan vatandaş hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada, elektrik direğinden sarkan tele temas ederek akıma kapılan 40 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tel ile temas etti. Elektrik akımına kapılan Gündoğdu, yere yığıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

MAALESEF KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - 3. Sayfa

Mehmet Gündoğdu Gündoğdu Gölköy 3. Sayfa Haberler

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