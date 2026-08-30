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Filo Jet faciası: Beşparmak Taşucu'nda bekliyor

Filo Jet faciası: Beşparmak Taşucu'nda bekliyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan Filo Denizcilik’e ait Filo Jet isimli yolcu feribotunun ardından gözlerin çevrildiği şirketin diğer gemilerinden ‘Beşparmak’, Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nda demirli vaziyette bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan Filo Denizcilik'e ait Filo Jet isimli yolcu feribotunun ardından gözlerin çevrildiği şirketin diğer gemilerinden 'Beşparmak', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda demirli vaziyette bekliyor.

Bugün saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Taşucu'na gitmek üzere hareket eden Filo Jet isimli gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olarak batan gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunduğu ifade edilirken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 19 kişinin ise kayıp olarak arandığı bildirildi. Türkiye ve KKTC ekiplerinin katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında sahil güvenlik unsurları, helikopterler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar görev yapıyor.

FİLO Denizcilik'e ait Filo Jet gemisinin Girne'den Taşucu'na sefer yaptığı sırada yaşanan facianın ardından, aynı şirkete ait 'Beşparmak' isimli feribotun Taşucu Limanı'ndaki bekleyişi sürüyor. Şirketin sefer programında yer alan Beşparmak isimli feribotun, Girne-Taşucu hattında sefer yaptığı belirtildi. Şirketin resmi sefer programında Beşparmak'ın bugün saat 23.59'da Taşucu'ndan Girne'ye hareket etmesinin planlandığı görüldü.

8 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasını "Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi" olarak nitelendirerek, kayıp kişilere ulaşılana kadar havadan, denizden ve deniz altından arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. Üstel, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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