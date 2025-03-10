Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri, Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestolara öncülük eden öğrenci aktivist Mahmoud Khalil'i tutukladı. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, gelecekteki pek çok tutuklamanın ilki" dedi.

ABD'de bulunan Columbia Üniversitesi'nde geçen yıl Filistin yanlısı protestolara öncülük eden öğrenci aktivist Mahmoud Khalil, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandı.

Kampüsteki Filistin yanlısı protestolar sırasında üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde baş müzakereci olarak görev alan Khalil'in öğrenci vizesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği, ardından da yeşil kartının geçersiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN KÖTÜ MUAMELE

Tutuklama sırasında Khalil'in avukatı Amy Greer müvekkilinin öğrenci vizesine sahip olduğunu belirttiğinde, ICE ajanları bu vizenin iptal edildiğini söyledi. Greer'in Khalil'in ABD'de daimi ikamet statüsüne sahip olduğunu belirtmesi üzerine ise ajanlar yeşil kartının da iptal edildiğini ifade etti. ICE ajanları, Khalil ve 8 aylık hamile olan ABD vatandaşı eşini apartman dairesinde sorguladı. Avukat Greer, yetkililerin Khalil'in eşini de tutuklamakla tehdit ettiğini ve tutuklama emrini paylaşmayı reddettiğini söyledi.

TRUMP'TAN TUTUKLAMA KARARINA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada ICE'nin operasyonunu desteklediğini belirterek, "Daha önce imzaladığım kararnameler kapsamında ICE, Columbia Üniversitesi'nde Hamas yanlısı bir yabancı öğrenci olan Mahmoud Khalil'i yakaladı ve gözaltına aldı. Birçoğu öğrenci değil, ücretli kışkırtıcılar. Bu sempatizanları bulacak, yakalayacak ve bir daha geri dönmemek üzere ülkemizden sınır dışı edeceğiz. Bu, gelecekteki pek çok tutuklamanın ilki" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, geçtiğimiz ocak ayında imzaladığı bir kararnameyle "üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanları" olarak tanımladığı kişileri sınır dışı etmeye yönelik yeni düzenlemeler getirmişti. Ayrıca Filistin yanlısı protestolara izin veren üniversitelerin federal fonlarını iptal edeceğini duyurmuştu. Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok eğitim kurumundan yüz milyonlarca dolarlık federal desteği geri çekmişti.