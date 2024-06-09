İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırla ilgili yeni açıklamada bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini bildirildi.

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

698 Filistinlinin yaralandığına yer verilen açıklamada yaralıların bir kısmının durumunun ise kritik olduğu ifade edildi. Enkaz altında çok sayıda Filistinlinin bulunduğu belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşamadığı kaydedildi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI'NDAN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Filistin halkına yönelik "İsrail saldırganlığının ele alınması" ve acil ateşkes çağrısında bulunan BM kararlarının uygulanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

Gazze şehrini İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı. Gece boyunca Gazze Şeridi'ne saldırılar gerçekleştiren İsrail, Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'ni hedef aldı. Bir apartmanın vurulduğu saldırı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail, Daraj Mahallesi'nin yanı sıra Gazze şehrinin kuzeyindeki Zeytun ve Sabra mahallelerine de saldırılar gerçekleştirdi.

BUREİJ KAMPI ve REFAH'A DA SALDIRDI

İsrail, Bureij Kampı'nda ise bir ailenin yaşadığı evi hedef aldı. En az 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı. Refah'ta Tal as-Sultan Mahallesi'ni hedef alan İsrail, 2 Filistinlinin ölümüne neden oldu.