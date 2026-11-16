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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ölen sayısını 74 bin 702 olarak açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 74 bin 702'ye, yaralıların 176 bin 105'e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1 bin 650 kişi öldü, 5 bin 975 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 702'ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 sivilin cenazesinin ve 7 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 650'ye, yaralı sayısının da 5 bin 975'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 850 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 702'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 105'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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