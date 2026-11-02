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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri 74 bin 609 ölü bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de ölenleri 74 bin 609, yaralıları 175 bin 872 olarak açıkladı. Bakanlık, ateşkes anlaşmasına rağmen son 48 saatteki ihlal saldırılarında 11 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 609'a, yaralananların sayısının 175 bin 872'ye yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 2 sivilin daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü, 2 sivilin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığını aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 593'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 847'ye, yaralı sayısının da 5 bin 748'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 609'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 872'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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