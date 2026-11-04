Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 618 ölü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 bin 618 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 618'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı 1 kişinin ise yaşamını yitirdiğini aktararak, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 602'ye, yaralı sayısının 5 bin 794'e yükseldiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 618'e, yaralı sayısı ise 175 bin 920'ye ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
İş adamının yanarak can verdiği kazada ilk bulgu

İş adamı yanarak can vermişti! Şüpheler tek noktada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor!

Gülen Gözler'in küçük Hasret'ini şimdi görenler tanıyamıyor!
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllara meydan okuyor
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

Nereden nereye! 2 yılda harita komple değişti
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü