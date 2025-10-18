Haberler

Filistin'de 15 Sivil Cenazesi Teslim Alındı

İsrail tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla serbest bırakılan 15 sivilin cenazesi, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındı. Böylece toplam cenaze sayısı 135'e yükseldi. Cenazelerde işkence izleri bulunduğu bildiriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafından bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla serbest bırakılan 15 sivilin cenazesi teslim alındı" denildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapılmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafından bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla serbest bırakılan 15 sivilin cenazesi teslim alındı. Böylece teslim alınan toplam cenaze sayısı 135'e yükseldi" denildi.

Sağlık ekiplerinin, cenazelerle ilgili tıbbi işlemleri ve protokolleri uyguladığı aktarılan açıklamada, "Kimlik tespiti, belgeleme ve ailelere teslim süreçleri sürmektedir. Bazı cenazelerde darp izleri, işkence belirtileri, ellerin kelepçelenmesi ve gözlerin bağlanmış olması gibi işkence izleri tespit edilmiştir. Şu ana kadar 7 cenazenin kimliği, aileleri tarafından, aşağıda paylaşılan kimlik tespiti bağlantısı aracılığıyla belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

