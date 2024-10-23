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Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: 14 Ölü, Binlerce Tahliye

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: 14 Ölü, Binlerce Tahliye
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Filipinler'de etkisini gösteren Trami Tropik Fırtınası nedeniyle şiddetli yağış ve seller meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evlerini tahliye etti. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., fırtınaya karşı hazırlıkların artırılması talimatını verdi.

Filipinler'de gece ya da yarın sabah saatlerinde karaya ulaşması beklenen Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 14 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de yaklaşan Trami Tropik Fırtınası, ülkenin kıyı kesiminde şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Ülkede hayatı olumsuz etkileyen Trami Tropik Fırtınası nedeniyle binlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Ülkenin Luzon kentinde devlet daireleri ve okullar önlem amaçlı kapatıldı. Şiddetli yağışın görüldüğü Bicol bölgesinde sel sularının bungalov evlerin çatılarına kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Polis, Erwin Rebellon Bicol bölgesine bağlı Naga kentinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bölgesel Sivil Savunma Ofisi, Bicol bölgesinin farklı kesimlerinde 22 yaşındaki bir kişinin ağacın devrilmesi ve 71 yaşındaki bir kişinin evin çatısından düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle can kaybının 14'e yükseldiğini bildirdi. 2 aylık yağışın 24 saatte düştüğü kaydedilen açıklamada, 7 kişinin kayıp olduğu, 47 bin 500 kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., müdahale ekiplerine fırtınanın gece ya da yarın sabah saatlerinde karaya vurmadan önce gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Marcos Jr., "Korkarım en kötüsü henüz gelmedi. Hepimiz hazırlanalım" dedi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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