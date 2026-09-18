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Filipinler’de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Filipinler’in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filipinler'in Güney Cotabato eyaletinde yer alan Banga kentinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Güney Cotabato Eyalet Valisi Reynaldo Tamayo, yaptığı açıklamada, saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırıdan "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Filipinler'de haziran ayından bu yana 3'üncü okul saldırısı

Filipinler'de okullara yönelik silahlı saldırılar nadir yaşansa da ülkede haziran ayından bu yana 3 okulda saldırı düzenlendi. Geçen ay bir öğrenci, Zamboanga'da bir sınıfta başka bir öğrenciyi vurarak öldürdüğü anları canlı yayınlamış, ardından intihar etmişti.

Haziran ayında ise Tacloban'daki bir devlet lisesine düzenlenen saldırıda en az 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 2 öğrenci diğer öğrencilere ateş açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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