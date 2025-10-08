Haberler

Feyza Altun "Gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı

Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer aldı. "Benim ismim gözaltı listesinde yok" dediği anda Altun'un kapısının çalındığı ve polisler tarafından alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı. Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay ve birçok isim gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE İSMİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, operasyon listesinde olan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı. Altun, Saymaz'a ulaşarak isminin geçmediğini söyledi.

KAPISI ÇALINDI GÖZALTINA ALINDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı ve gözaltına alındı.

Öte yandan Altun, gözaltına alınanlar arasında yer alan Dilan Polat ile videoları gündem olmuştu. Sosyal medyada Dilan Polat ile arkadaşlığı eleştirilmişti.

İŞTE GÖZALTINA ALININ ÜNLÜ İSİMLERİN TAMAMI

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat
  • Engin Polat
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Sezen Aksu nerde Sezen Aksu

Haber YorumlarıKerem vural :

Haahaahahaha

Haber Yorumlarımurat özkan:

5 er yıl yatsınlar aslanlar gibi

Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Ya bende sahne kıyafetlerine bakınca aklı başında olan bu şekilde çıkmaz diyordum demek ki kafa güzelmiş ondan soyunuyorlarmış :))))

