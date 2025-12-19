Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa