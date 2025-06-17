Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GEREKÇE: ERDOĞAN'A VE ATATÜRK'E HAKARET

Gülen'in sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmesi üzerine 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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