İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
