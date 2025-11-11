Haberler

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 18 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ'ye bağlı 18 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, 6 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanması faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar illerinde 11 Kasım 2025 günü saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
