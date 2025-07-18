FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyonda 51 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirmişti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgütün İstanbul genelinde faaliyetlerine devam ettiği, şehri bölgelere ayırarak her bölgeye sorumlu atadığı, Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması içinde aktif faaliyet yürüttüğü, kurban ve toplantı organizasyonlarıyla yeniden yapılandığı ve Zoom üzerinden yapılan toplantılarla talimatların hiyerarşik yapıya uygun biçimde alt kadrolara iletildiği tespit edilmişti.

15 ilde 63 şüpheliye yönelik operasyon

Ayrıca örgüte yeni eleman kazandırma, örgüt üyeleri arasında bağlılığı ve dayanışmayı sağlama amacıyla izdivaç organizasyonlarının da sürdürüldüğü belirlenmiş, toplanan bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 15 ilde toplam 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, 17 bin 150 Euro, 6 bin 580 Amerikan Doları ve 138 bin Türk Lirası ile birlikte örgüt elebaşına ait yasaklı yayınlar ve dikkat materyalleri ele geçirilmişti.

51 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon sonucunda 51 kişi gözaltına alınırken, 5 şüphelinin illegal yollarla yurt dışına çıktığı, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti. Gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden sonra ise şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL