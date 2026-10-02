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FETÖ'ye yönelik emniyet mahrem imam operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Bank Asya hesap hareketleri ve ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtları bulunduğu belirlenmişti.

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem imam" yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ emniyet mahrem imamları soruşturmasının 5'inci dalgasında 20 şüpheliye yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgüt üyeleriyle iletişim halinde oldukları, Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu, örgüte yakın kurumlara "bağış" adı altında para gönderdikleri, ankesörlü hatlardan ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta haklarında Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) veri kaydı bulunan şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler eminyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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