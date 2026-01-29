Haberler

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan meslekten ihraç komiser yardımcısı N.E. gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü şahıs, ifade işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
