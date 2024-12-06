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FETÖ Üyesi Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan R.K. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma timi tarafından Bolvadin ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahsı Jandarma Suç Araştırma timi tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde R.K., isimli şahsın FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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