FETÖ Üyesi Hükümlü Nusaybin'de Yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, yakalamaya yönelik çalışmalar kapsamında hükümlünün gözaltına alındığını duyurdu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin TEM Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa